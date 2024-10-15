Опитування: Трамп випереджає Гарріс у достроковому голосуванні в «хитких» штатах

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Колишній президент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс за рахунок виборців, які проголосували достроково у вирішальних штатах.

Про це свідчать результати Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris).

За даними опитування, 48% виборців, які заявили, що проголосують достроково у критично важливих «хитких» штатах, обрали Трампа, в той час як 47% стали на бік Гарріс. Ще 5% респондентів заявили, що не визначилися з вибором або ще не голосували.

Серед усіх виборців у ключових «хитких» штатах Трамп піднявся на 2 пункти, отримавши 48% підтримки проти 46% підтримки Гарріс.

Однак серед виборців, які вже проголосували достроково по всій країні, Гарріс випереджає Трампа на 8 пунктів — 51% проти 43% підтримки Трампа. Загалом 45% виборців повідомили, що проголосують достроково, порівняно з 50% тих, хто планує проголосувати в день виборів.

Крім того, опитування показали, що суперники в боротьбі за крісло в Білому домі майже на рівних змагаються в Мічигані, Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та інших місцях, одночасно завдаючи ударів по штатах, які вагаються, за допомогою мітингів і зупинок передвиборчої кампанії.

На національному рівні сукупність опитувань, зібраних The Hill/Decision Desk HQ, показує, що віцепрезидентка випереджає свого суперника від Республіканської партії на 3 пункти, маючи приблизно 50% підтримки проти 47% Трампа. Нове опитування Гарвардського центру CAPS/Harris показує, що відстань іще ближча: серед зареєстрованих виборців Гарріс випереджає колишнього президента лише на один пункт.

В опитуванні Harvard CAPS/Harris, проведеному 11—13 жовтня, було опитано 3 145 зареєстрованих виборців. Похибка загальної вибірки становила плюс-мінус 1,8 відсоткових пункта.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.