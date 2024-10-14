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Президент Володимир Зеленський заявив про «фактичне включення» Північної Кореї у війну проти України.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки і Головного управління розвідки про наміри Росії на осінь і зиму.

«Усе доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», — зазначив Зеленський.

Також у центрі доповіді були відносини Росії з деякими іншими країнами, які «інвестують у затягування війни». Окрім того, йшлося про відносини України з партнерами та ймовірні кроки, які можуть допомогти оборонятись і «попри все досягати результату».

Союз Росії та КНДР

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що днем раніше через удар ЗСУ поруч із окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.