Politico: Орбан готує політичний подарунок Трампу — зрив кредиту на $50 млрд для України

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче зробити великий політичний подарунок своєму другу, кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу. Йдеться про зрив позики для України на суму $50 мільярдів, яку схвалили ЄС і «Велика сімка».

Про це пише Politico.

Віктор Орбан вигадав спосіб дозволити Дональду Трампу в разі успіху на виборах президента уникнути участі США у цій позиці, щоб той зміг показати виборцям-республіканцям — він таки не дасть ані цента Україні.

Угорщина заявляє, що не погодиться змінювати правила щодо кредиту, які дозволять Вашингтону відігравати головну роль у ньому, допоки у США не відбулися вибори.

Кредит на $50 мільярдів повністю покриватимуть доходами від заморожених російських активів. Білий дім США наполягає, щоб Євросоюз збільшив термін продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. Нинішні правила ЄС такі: санкції продовжують кожні шість місяців. Тому зростає ймовірність того, що одна країна розморозить активи і це змусить національні уряди використовувати гроші платників податків для погашення позики.

Лідери ЄС погоджуються продовжити санкції на російські активи до 36 місяців. Усі, крім Віктора Орбана. Без його згоди ЄС не зможе змінити правила.

«Якщо ми не вирішимо це [шляхом продовження терміну дії санкцій], це коштуватиме ЄС — зокрема Угорщині — більше грошей», — сказав один дипломат ЄС на умовах анонімності.

Однак, за словами джерел Politico, для Орбана це не велика ціна, якщо він платить її взамін на прихильність Трампа.

Що передувало

Спершу США та ЄС мали внести по $20 мільярдів. Решту $10 мільярдів нададуть члени G7 Канада, Велика Британія та Японія, які вже залучені. Проте пізніше США поставили умови блоку. Санкції ЄС, завдяки яким російські активи заморожені, мають поновлюватися одностайним голосуванням країн-членів кожні три роки, замість нинішніх шести місяців. Так США вимагають гарантій того, що ці активи залишаться замороженими, оскільки прибутки від них мають використати на підтримку України.

Навіть якщо ЄС не змінить терміни дії санкцій — США все одно внесуть певну суму у заплановані $50 мільярдів, але вона буде меншою. У випадку якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти РФ і гарантуватиме, що активи Росії залишатимуться замороженими, США внесуть обіцяні $20 мільярдів.