Axios: Між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруженість

Новини

Відносини між командою кандидатки в президенти США Камали Гарріс і Білим домом в останні тижні перед виборами стають все більш напруженими.

Про це розповіли Axios джерела.

Команда Байдена хоче, щоб Гарріс перемогла на виборах, але багато високопоставлених помічників Байдена залишаються ображеними тим, що президента витіснили з боротьби за переобрання, і все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії, кажуть співрозмовники медіа.

«Вони занадто занурені у свої почуття», — сказав один із близьких соратників Гарріс про команду президента, і цю думку поділяють навіть деякі помічники Білого дому.

Дехто з команди Гарріс кажуть, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.

Наприклад, 11 жовтня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз тоді, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані. Це призвело до того, що її захід висвітлювався телевізійниками не так широко, як міг би.

Інший випадок: на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона Десантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, а Байден невдовзі після цього похвалив Десантіса за «любʼязність» і «готовність до співпраці».

Команда Гарріс намагалася збільшити штат офіційного офісу віцепрезидента, щоб впоратися зі зростаючим навантаженням. За словами джерел, вона була розчарована темпами, з якими Білий дім добирає людей для цього.

Білий дім працює над тим, щоб допомогти команді Гарріс, але адміністрація розчарована деякими правилами щодо того, кого і коли можна залучати до роботи.

Водночас, попри незадоволення деяких помічників Байдена, значна частина президентського штабу активно вболіває за Гарріс і намагається працювати над її перемогою, підсумовує Axios.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.