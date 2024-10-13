Офіс генпрокурора розслідує можливий розстріл 9 українських військовополонених на Курщині

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DeepState / Telegram

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.

Про це повідомили в пресслужбі ОГП.

Розслідування почали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Проєкт DeepState з посиланням на джерело у Першій окремій танковій Сіверській бригаді написав, що 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області російські військові розстріляли девʼятьох українських військополонених.

DeepState зазначає, що українські бійці виходили на позиції, думаючи, що вони у відносному тилу. Однак були змушені вступити в контакт з ворогом та відстрілювались. У них була обмежена кількість боєкомплектів, військові здалися в полон.

DeepState / Telegram

Омбудсман Дмитро Лубінець зреагував на інформацію про можливий розстріл. З цього приводу він направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.