Bloomberg: Через посилені атаки РФ на порти в Україні зростає ціна страхування суден

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Вартість страхування суден, які проходять через український експортний морський коридор у Чорному морі, суттєво зросла протягом тижня. Причина — посилені російські атаки на порти.

Про це пише Bloomberg з посиланням на учасників ринку.

Тепер ціна страхування перевищує 1% від вартості судна, а це на 0,75% більше, ніж минулого тижня. Тобто для корабля вартістю $50 мільйонів страхування коштуватиме $125 тисяч за рейс.

Попри активізацію російських ударів по українських портах, трафік через експортний морський коридор України поки що стабільний. Утім, продовження таких дій РФ може змусити судновласників побоюватися відправляти кораблі цим маршрутом.

Тарифи на страхування відрізняються від одного страховика до іншого. Деякі трейлери цікавляться страхуванням своїх вантажів, які покриваються окремо від самих кораблів.

За останні три місяці росіяни здійснили майже 60 атак по портах, цивільних суднах і зерносховищах на півдні України — пошкоджені або знищені майже 300 обʼєктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів і 22 цивільні судна. Постраждали 79 людей, серед яких працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.