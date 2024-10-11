Bloomberg: Через посилені атаки РФ на порти в Україні зростає ціна страхування суден
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Вартість страхування суден, які проходять через український експортний морський коридор у Чорному морі, суттєво зросла протягом тижня. Причина — посилені російські атаки на порти.
Про це пише Bloomberg з посиланням на учасників ринку.
Тепер ціна страхування перевищує 1% від вартості судна, а це на 0,75% більше, ніж минулого тижня. Тобто для корабля вартістю $50 мільйонів страхування коштуватиме $125 тисяч за рейс.
Попри активізацію російських ударів по українських портах, трафік через експортний морський коридор України поки що стабільний. Утім, продовження таких дій РФ може змусити судновласників побоюватися відправляти кораблі цим маршрутом.
Тарифи на страхування відрізняються від одного страховика до іншого. Деякі трейлери цікавляться страхуванням своїх вантажів, які покриваються окремо від самих кораблів.
За останні три місяці росіяни здійснили майже 60 атак по портах, цивільних суднах і зерносховищах на півдні України — пошкоджені або знищені майже 300 обʼєктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів і 22 цивільні судна. Постраждали 79 людей, серед яких працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.
- У вересні російські війська атакували Одесу ракетою «Іскандер-М». Її уламки пошкодили цивільне судно під прапором Антигуа, а перед цим росіяни вдарили по цивільному судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі. 6 жовтня росіяни атакували цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке стояло в порту, завантажене зерном кукурудзи для експорту. А вже 7 жовтня під ударом опинилося цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Увечері 9 жовтня російські окупанти завдали балістичного ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, через що загинули 9 людей.