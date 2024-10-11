Удар по Одещині 9 жовтня. Кількість загиблих зросла до девʼяти
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У лікарні помер 48-річний чоловік, який постраждав від російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області 9 жовтня. Кількість загиблих до девʼяти.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Увечері 9 жовтня російські війська вдарили по Одещині балістикою. Під прицілом росіян опинилася портова інфраструктура, зокрема цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit.
Удари по українським портам
Армія Росії регулярно бʼє по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. 6 жовтня росіяни атакували цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке стояло в порту, завантажене зерном кукурудзи для експорту.
А вже 7 жовтня під ударом опинилося цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали.
У вересні російські війська атакували Одесу ракетою «Іскандер-М». Її уламки пошкодили цивільне судно під прапором Антигуа, а перед цим росіяни вдарили по цивільному судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі.