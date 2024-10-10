Загибель журналістки Вікторії Рощиної підтвердилась. Україна мала домовленості про її повернення додому
- Автори:
- Оля Березюк, Олександра Опанасенко
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Українська журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала в російському полоні, померла.
Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону.
«Ми провели внутрішнє розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена», — зазначив він.
За словами Яценка, про обставини смерті наразі говорити зарано, проводиться робота, щоб їх встановити.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому.
«Робилось усе можливе для її повернення з російської неволі, й відповідні попередні домовленості були досягнуті. Власне, найближчим часом вона мала повернутись додому», — сказав він.
За його словами, остання офіційна інформація про Рощину була про те, що для підготовки повернення додому журналістку етапували до Москви в СІЗО «Лефортово».
- Журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях, звідки вона мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео із запереченням претензій до Росії.