Загибель журналістки Вікторії Рощиної підтвердилась. Україна мала домовленості про її повернення додому

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Українська журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала в російському полоні, померла.

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону.

«Ми провели внутрішнє розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена», — зазначив він.

За словами Яценка, про обставини смерті наразі говорити зарано, проводиться робота, щоб їх встановити.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому.

«Робилось усе можливе для її повернення з російської неволі, й відповідні попередні домовленості були досягнуті. Власне, найближчим часом вона мала повернутись додому», — сказав він.

За його словами, остання офіційна інформація про Рощину була про те, що для підготовки повернення додому журналістку етапували до Москви в СІЗО «Лефортово».