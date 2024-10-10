У Росії заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Україна це перевіряє
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Росії заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної — у серпні 2023 року вона зникла на окупованих територіях України. Зараз Україна перевіряє цю інформацію.
Про смерть журналістки повідомили її батькові Володимиру Рощину, написав голова Комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин. Рощина нібито померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це трапилось, не уточнювалось. У якому статусі і навіщо перевозили Рощину, невідомо.
Згодом Юрчишин видалив свій пост і зазначив, що очікує підтвердження від українських правоохоронців про смерть Рощиної.
Вікторія Рощина працювала на hromadske, писала для «Української правди» та «Радіо Свобода». У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».
- Журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях, звідки вона мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео із запереченням претензій до Росії.