У Росії заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Україна це перевіряє

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У Росії заявили про смерть української журналістки Вікторії Рощиної — у серпні 2023 року вона зникла на окупованих територіях України. Зараз Україна перевіряє цю інформацію.

Про смерть журналістки повідомили її батькові Володимиру Рощину, написав голова Комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин. Рощина нібито померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це трапилось, не уточнювалось. У якому статусі і навіщо перевозили Рощину, невідомо.

Згодом Юрчишин видалив свій пост і зазначив, що очікує підтвердження від українських правоохоронців про смерть Рощиної.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, писала для «Української правди» та «Радіо Свобода». У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».