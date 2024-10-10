Удар по Одещині. Кількість загиблих зросла до восьми

Новини

Getty Images / «Бабель»

У лікарні помер 26-річний хлопець, який постраждав від вчорашнього російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Кількість загиблих зросла до восьми.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Увечері 9 жовтня російські війська вдарили по Одещині балістикою. Під прицілом росіян опинилася портова інфраструктура, зокрема цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit.

Удари по українським портам

Армія Росії регулярно бʼє по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. 6 жовтня росіяни атакували цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке стояло в порту, завантажене зерном кукурудзи для експорту.

А вже 7 жовтня під ударом опинилося цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали.

У вересні російські війська атакували Одесу ракетою «Іскандер-М». Її уламки пошкодили цивільне судно під прапором Антигуа, а перед цим росіяни вдарили по цивільному судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі.