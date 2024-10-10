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В Україні збільшать податки. Рада проголосувала за відповідний законопроєкт

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

В Україні збільшать податки до історичного рівня. Рада в цілому підтримала законопроєкт № 11416-д. Законопроєкт підтримали 247 парламентарів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Під час засідання нардепи внесли до законопроєкту правку про те, що для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%. Для решти українців він становитиме 5%.

Законопроєкт про підвищення податків також передбачає:

Частину з цих норм введуть «заднім числом» — 1 жовтня, вони діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Очікують, що такі податкові зміни мають принести у держбюджет у 2024 році 58 мільярдів гривень, а у 2025 — 137 мільярдів гривень.

Водночас Ярослав Железняк наголосив, що парламентарі під час голосування за законопроєкт про підвищення податків не розглянули правку №988, яка встановлює фінально, хто є платниками військового збору.

Що передувало

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д про збільшення податків. Після цього, 4 жовтня, Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт до другого читання.

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