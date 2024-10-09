«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, їх доставляють і сьогодні.
Про це повідомив в інтервʼю «Українському радіо» генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо», — розповів Смілянський.
Він зазначив, що якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі «Резерв+» або «Оберіг».
«До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо», — каже гендиректор «Укрпошти».
- Після набуття чинності 18 травня законом про мобілізацію всі чоловіки віком 18—60 років були зобовʼязані протягом 60 днів (до 18 липня) оновити свої дані для військового обліку. Якщо ж вони цього не зробили, то повістки надіслали на адресу зареєстрованого місця проживання.
- У червні Кабмін затвердив нову постанову про надсилання повісток рекомендованим листом. Згідно з документом повістка або інший документ про виклик до ТЦК можуть надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.