У Гаазі вивчають, чому Монголія не заарештувала Путіна під час його візиту до країни

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У Міжнародному кримінальному суді вивчають рішення Монголії не арештовувати лідера Росії Володимира Путіна. Монголія як член МКС була зобовʼязана це зробити, бо є ордер на його арешт.

Про це повідомив речник МКС Фаді ель Абдалла на зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондентка «Бабеля» з Гааги.

Він зазначив, що судді розглядають питання про співпрацю Монголії з Міжнародним кримінальним судом у зв’язку з тим, що Путіна не затримали в цій країні.

«Єдине, що я знаю нині, що досі тривають судові процедури щодо співпраці з Монголією. Яким може бути їхній результат, мають вирішити судді, вони своє рішення ще не оприлюднили», — додав Фаді ель Абдалла.

І наголосив, що судді можуть вирішити, що держава дотримувалась вимог щодо співпраці з МКС або ж, що такої співпраці не було і що про це необхідно проінформувати асамблею держав-учасниць. Тоді асамблея може зробити те, що вважає необхідним, аби переконати Монголію співпрацювати та дотримуватись зобов’язань.

Що передувало

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином. Путін і Львова-Бєлова як офіційні підозрювані мають бути заарештовані у країнах, що ратифікували Римський статут. Де-юре для них закриті 123 країни, зокрема й Монголія, яка ратифікувала його у 2002 році.

Путін після видачі ордера виїздив тільки в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР, Обʼєднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Вʼєтнам та Азербайджан. Ці країни Римський статут не ратифікували, тому вони не зобовʼязані виконувати ордер МКС.

Однак під час візиту Путіна в Монголію 2—3 вересня (а це його перший візит до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт) його не заарештували. Як згодом пояснили в Монголії, нібито через залежність країни від російських енергопродуктів.