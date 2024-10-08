Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000
- Автор:
- Олександра Амру
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Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000 в перші місяці наступного року.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
За його словами, поставку літаків запланували на перший квартал 2025 року. Винищувачі оснащують новою технікою, зокрема захистом від засобів радіоелектронної боротьби.
Зараз українських пілотів і механіків готують використовувати й обслуговувати Mirage.
Україні потрібні винищувачі, зокрема для того, щоб відбивати російські повітряні атаки.
- Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5 і навчання 4,5 тисячі українських військових ще 6 червня. Кількість літаків невідома. Париж планує завершити їхнє навчання до кінця 2024 року.
- Авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Також 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції. Зараз французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.
- Можливість передачі Україні винищувачів Mirage Франція розглядала ще з березня 2023 року.