Кандидатка у президенти США Гарріс не зустрінеться з Путіним для переговорів без України

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Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс не зустрінеться з Путіним для мирних переговорів, якщо Україна там не буде представлена.

Про це вона заявила в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

Її запитали, чи зустрінеться вона віч-на-віч із Путіним, щоб домовитися про припинення повномасштабної російсько-україської війни. На це вона відповіла: «Не на двосторонньому рівні без України, ні. Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього».

Камала Гарріс також розкритикувала політику свого опонента, кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа щодо України. Вона описала її як «капітуляцію».

«Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що він може покінчити з цим у перший день. Ви знаєте, що це таке? Це про капітуляцію», — сказала віцепрезидент.

Дональд Трамп наполягав, що він може швидко досягти мирної угоди з Путіним і припинити війну РФ проти України за один день, якщо його оберуть президентом. Політик неодноразово обіцяв припинити війну шляхом переговорів, але ніколи не казав, як саме це буде. Розповідав лише, що планує зателефонувати Путіну і Зеленському. Також він неодноразово заявляв, що американська допомога США Україні — це марна трата грошей, і відмовлявся сказати, що хоче перемоги України.

Адміністрація президента США Джо Байдена раніше відкидала будь-які переговори з Путіним.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.