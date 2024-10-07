WSJ: Росія продає хуситам зброю за участі Віктора Бута — торговця, якого судили в США

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Російський торговець зброєю Віктор Бут, якого засудили в США на 25 років, а потім у 2022 році обміняли, зараз — посередник у продажу зброї єменським хуситам, яких підтримує Іран.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Віктор Бут десятки років продавав зброю радянського виробництва в Африці, Південній Америці та на Близькому Сході. У 2008 році його затримали в США та у 2011 засудили до 25 років увʼязнення. Проте він не відбув повний тюремний термін — у 2022 році США та Росія провели обмін увʼязненими. Російського торговця Брута обміняли на американську баскетболістку Брітні Грайнер. Тоді Білий дім назвав це тяжким рішенням. А радник президента США з питань нацбезпеки Салліван заявив, що його країна відстежуватиме будь-які загрози, які Віктор Бут може нести для американців.

Після свого звільнення Бут, здавалося, відійшов від колишніх справ — він приєднався до прокремлівської ультраправої партії, а на російському телебаченні виступав як коментатор російської політики і критик США, що, за його словами, мають намір розвалити Росію. Його також час від часу згадували в російських медіа як експерта з торгівлі зброєю.

Проте в серпні 2024 року, коли єменські хусити приїхали в Москву, щоб купити російської зброї на $10 млн, то посередником переговорів став саме Віктор Бут. Нью-йоркський адвокат Стів Зіссу, який представляв Бута в США, не спростував і не підтвердив цю інформацію. Водночас він наголосив на тому, що якби уряд РФ дозволив Буту продавати зброю хуситам — одному з противників США, то це було б рівносильно тому, коли американці надсилають зброю Україні.

Загрози поставок зброї єменським хуситам

Якщо єменські хусити отримають від Росії протикорабельні або протиповітряні ракети, це може загрожувати американським військам, які захищають судна в Червоному морі від нападів хуситів. Проте зараз Білий дім не має підтверджень причетності Бута до цих процесів і того, що Росія вже передала зброю.

Водночас The Wall Street Journal пише, що в майбутні перші дві поставки увійдуть переважно автомати АК-74 — оновлена версія автомата АК-47. Але під час поїздки також обговорили іншу зброю, яку російська сторона потенційно може продати, включаючи протитанкові ракети «Корнет» і зенітну зброю.

Поставки можуть початися вже в жовтні в порт Ходейда під прикриттям поставок продовольства — туди Росія вже постачала зерно.

Що передувало

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

У січні 2024 року США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.

Також єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща.