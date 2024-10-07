Командиром 72 бригади, яка обороняла Вугледар, став Олександр Охріменко. Що про нього відомо

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Новим командиром 72 окремої механізованої бригади, яка обороняла Вугледар, став полковник Олександр Охріменко.

Про це повідомили на сторінці 72 ОМБр.

«Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде», — йдеться в повідомленні.

Охріменко на цій посаді змінив Івана Вінніка. В ОК «Північ» його звільнення пояснювали призначенням на вищу посаду. Водночас нардепка Марʼяна Безугла стверджувала, що Вінніка звільнили через зрив ротації бригади з Вугледару.

Що відомо про Олександра Охріменка

Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. Одружений, виховує доньку і сина.

Бере участь у боях з російськими військами з 2014 року. Був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

У жовтні 2021 року у званні підполковника Охріменко очолив 14 окрему механізовану бригаду ім. князя Романа Великого.

З початком повномасштабного вторгнення під командуванням Охріменка бригада вела бої на Київщині та Житомирщині, Миколаївщині та Донбасі, звільнила від росіян значну частину Харківщини.

4 липня 2023 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив полковника Олександра Охріменка новим начальником Одеського обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Він замінив на цій посаді скандального одеського військкома Євгена Борисова. Борисова звільнили після інформації про те, що його сімʼя придбала дорогу нерухомість в іспанській Марбельї після початку повномасштабного вторгнення.