Росіяни стратили на полі бою щонайменше 93 українських полонених

Новини

Російські військові стратили на полі бою 93 українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року. Проте масовими такі випадки почали ставати в листопаді 2023 року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік».

У четвер, 3 жовтня, стало відомо про чергову страту українського військовослужбовця армією РФ — відповідні відео ширилися в телеграм-каналах. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом.