Росіяни стратили на полі бою щонайменше 93 українських полонених
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Російські військові стратили на полі бою 93 українських військовополонених.
Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.
За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року. Проте масовими такі випадки почали ставати в листопаді 2023 року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік».
У четвер, 3 жовтня, стало відомо про чергову страту українського військовослужбовця армією РФ — відповідні відео ширилися в телеграм-каналах. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом.
- Нещодавно стало відомо, що російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, що на Донеччині. Це наймасовіший відомий випадок страти українських військових на лінії фронту.
- В ООН визнали, що українські військовополонені зазнають систематичних катувань і жорстокого поводження на всіх етапах російського полону.