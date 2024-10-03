Україна вже отримала систему Patriot від Румунії

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Україна вже отримала систему протиракетної оборони Patriot, яку надала країна НАТО Румунія.

Про це заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну, передає «Радіо Свобода».

«Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну», — заявив у коментарі «Радіо Свобода» 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

За день до цього, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський подякував Румунії за системи Patriot.

«Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «Шахеди» і ракети», — написав Зеленський.

До цього передачу Україні системи Patriot послідовно підтримав уряд, парламент та президент Румунії.

Що передувало?

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

Міноборони Румунії зазначало, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується США та майже 20 іншими союзниками НАТО.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Першу партію доставили у 2020 році. Зараз Румунія має чотири системи Patriot, дві з яких вже експлуатуються.