Спікер парламенту Грузії підписав анти-ЛГБТ законопроєкти

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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, що обмежують права ЛГБТ. Напередодні їх відмовилася підписати президент Саломе Зурабішвілі.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Закон «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до ще 18 законів запропонувала провладна партія «Грузинська мрія». Вони передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка і жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції, що сприяють трансгендерному переходу. Фактично, це повторює російські закони про «заборону пропаганди ЛГБТ».

Спікер Папуашвілі каже, що підписані закони «захищають найцінніше для людини — сімʼю та дітей». Він вважає «символічним», що їх відмовилася підписати президент Зурабішвілі.

«Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях», — зазначив Папуашвілі.

Водночас Шалва Папуашвілі зазначає, що «толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу». Але каже, що громадяни мають усвідомити, що толерантність означає «жити разом на основі взаємної поваги, а не порушувати громадянський мир, ігноруючи переконання і цінності інших людей». За його словами, ухвалений закон нібито має найбільшу громадську підтримку.

Анти-ЛГБТ закони в Грузії критикували в Європейському Союзі, проти них виступали правозахисні організації — кажуть, що це закріпить стигматизацію ЛГБТ-спільноти в суспільстві і сприятиме дискримінації в Грузії.