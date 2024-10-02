ПАРЄ ухвалила резолюцію про зниклих безвісти та полонених військових і цивільних українців

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Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України».

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Резолюцією країни-учасниці ПАРЄ вимагають негайного звільнення й гуманного поводження з полоненими військовими та цивільними. Також резолюція закликає РФ надати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та відповідним механізмам ООН безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських військовополонених іа цивільних.

Крім того, ПАРЄ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб та звільнила всіх українських війських і цивільних з полону. Ось ще кілька ключових моментів резолюції:

засуджує тортури і жорстоке поводження з українцями в полоні, висловлює глибоке занепокоєння щодо доказів систематичних тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними;

підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного та правозахисного права, а також закликає всі держави-члени Ради Європи застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування таких злочинів.

МЗС України висловило вдячність членам ПАРЄ за їхню підтримку і солідарність, а ще назвало резолюцію важливим кроком до відновлення справедливості.