Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерреша персоною нон грата

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Kuhlmann / Wikipedia

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.

Про це заявив Ісраель Кац.

«Кожен, хто не може однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю», — наголосив Кац.

За його словами, один із таких — генсекретар ООН, який «досі не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не привів до рішень про оголошення їх терористичною організацією».

«Генеральний секретар, який надає підтримку терористам, ґвалтівникам і вбивцям ХАМАС, «Хезболли», хуситам, а тепер і флагману глобального тероризму — Ірану, запамʼятається як пляма в історії Організації Обʼєднаних Націй», — заявив Кац.

Він наголосив, що Ізраїль продовжуватиме захищати своїх громадян і підтримувати свій статус і національну честь з Антоніу Гутеррешем або без нього.

Напередодні генсек ООН Гутерреш засудив «розширення конфлікту на Близькому Сході» і закликав до припинення вогню.

«Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході — ескалація за ескалацією. Це має припинитися. Нам конче потрібне припинення вогню», — написав Гутерреш.