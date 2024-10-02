У Польщі кажуть, що до Українського легіону хочуть приєднатися вкрай мало українців

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Кількість українців, які захотіли доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилася «вкрай малою».

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Wirtualna Polska.

«Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою», — сказав він.

Бійці Українського легіону в Польщі мали пройти навчання, отримати зброю та підготовку для захисту України. Польська армія відповідала за навчання, а Україна — за набір бійців. За словами міністра, Польща готова навчати українських солдатів.

Він також зазначив, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських військових, які зараз воюють на фронті.

Що таке Український легіон у Польщі

Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня 2024 року. Це нове добровольче військове формування буде набирати українців, які живуть у Польщі та ЄС. Також до нього можуть приймати іноземців.

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українців за кордоном долучатися до легіону. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також будуть укомплектовані сучасним озброєнням.

У липні Радослав Сікорський інформував, що в Український легіон, який формується на польській території, подали заявки кілька тисяч людей.