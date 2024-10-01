В Україні за 6 місяців виробили у 25 разів більше снарядів, ніж за весь 2022 рік
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
У Києві відкрився другий Міжнародний форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський представив досягнення української оборонної промисловості.
За перші шість місяців 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Щомісяця українська оборонна промисловість виготовляє щонайменше 15 САУ «Богдана».
Зараз Україна здатна щорічно виробляти 4 мільйони безпілотників, понад півтора мільйона нині законтрактовані.
Українські військові вже використовують новий клас української зброї — далекобійну ракету-дрон «Паляниця», а також морські дрони. Тим часом українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування.
Крім того, в Україні створили нову ремонтну базу для військової техніки. Наприклад, у червні з конвеєра зійшла перша відремонтована в Україні БМП «Мардер»
«Якщо колись, роки тому, українська оборонка мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше в Європі. [...] Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним з ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій», — резюмував Зеленський.
Він також анонсував, що в межах форуму підпишуть нові угоди та інші важливі документи, зокрема з компаніями, які зайдуть працювати в Україну.
- Торік у вересні в Києві відбувся перший міжнародний Форум оборонних індустрій DFNC1, у якому взяли участь 252 оборонні компанії з понад 30 країн. Українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами в межах форуму.