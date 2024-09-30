Reuters: Республіканці готуються до оскарження результатів виборів у США в суді

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Республіканська партія активно готується до судового оскарження результатів президентських виборів у США.

Про це пише агентство Reuters.

Зокрема, у штаті Аризона організація, створена радником лідера республіканців Дональда Трампа Стівеном Міллером, пропонує суддям можливість анулювати результати виборів через «порушення» з боку місцевих чиновників. Позов передбачає можливість призначення повторних виборів у округах, де Гарріс дещо випереджає Трампа.

У Мічигані, ще одному штаті, де точиться гостра боротьба, республіканці подали до суду, щоб перешкодити державним органам розширити доступ до реєстрації виборців, обмежити використання мобільних виборчих пунктів і запровадити жорсткіші правила перевірки бюлетенів, що надсилаються поштою.

У Неваді та інших штатах союзники Трампа намагаються очистити виборчі списки від виборців, які нібито не мають права голосу, та негромадян, хоча крайній термін для систематичної перевірки списків виборців перед виборами минув.

У Пенсильванії Республіканська партія хоче посилити правила голосування поштою та обмежити можливість виправлення помилок у бюлетенях. Суд штату постановив не зараховувати бюлетені з неправильними датами, що стало перемогою для республіканців.

Загалом Республіканський національний комітет бере участь у понад 120 судових процесах у 26 штатах. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру до виборчого процесу.

Республіканці кажуть, що ці позови спрямовані на відновлення віри у вибори, гарантуючи, що люди не голосуватимуть незаконно.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск з боку лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.