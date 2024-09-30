Єрмак: Українцям представлять план перемоги, але без деяких закритих положень
- Автор:
- Оля Березюк
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Українцям представлять для ознайомлення план перемоги, який ініціював президент Володимир Зеленський, але певні положення документа залишаться закритими.
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, деякі етапи плану перемоги мають чутливий характер і тому його деталі триматимуть у таємниці, щоб про них не дізнались росіяни.
«Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території», — наголосив керівник ОПУ.
Також він висловив упевненість, що громадяни зрозуміють необхідність приховування певних аспектів плану перемоги.
План перемоги України
Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни. Видання The Times писало, що мова про наступні пункти:
- прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в межах членства в НАТО;
- продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів;
- прохання про «конкретне» сучасне озброєння;
- міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.
Агентство Bloomberg також зазначало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС.