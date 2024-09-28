Трамп погрожує Google судом за «погані історії» про нього в пошуковій системі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп пригрозив судом компанії Google у разі свого президентства.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial.

Він вважає, що компанія «незаконно» показувала тільки «погані історії» про нього і тільки «хороші» про віцепрезидентку Камалу Гарріс.

«Ми сподіваємося, що Міністерство юстиції притягне їх до кримінальної відповідальності за це кричуще втручання у вибори. Якщо ні, то відповідно до законів нашої країни, я вимагатиму їхнього кримінального переслідування на максимальному рівні, коли я виграю вибори і стану президентом Сполучених Штатів», — зазначив Трамп.

У відповідь компанія Google заявила, що не маніпулює результатами пошуку на користь жодного з кандидатів, пише The New York Times.

«Вебсайти обох кампаній постійно зʼявляються на вершині пошуку за релевантними і поширеними пошуковими запитами», — заявив представник Google.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск з боку лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.