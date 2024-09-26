Апеляція підтримала ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова у справі проти журналістки Наталки Седлецької

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Гонтар Володимир / УНІАН

Київський апеляційний суд 25 вересня не задовільнив скаргу журналістки проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької у справі про захист честі, гідності й репутації проросійського діяча, ексзаступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і залишив у силі рішення Печерського суду на його користь.

Рішення оголосила трійка суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна, передає «Радіо Свобода».

Після того як оприлюднять повний текст судового рішення, адвокати Наталії Седлецької подаватимуть касацію на рішення Київського апеляційного суду на користь Андрія Портнова до Верховного суду.

Йдеться про випадок, коли восени 2020 року Андрій Портнов позивався з журналісткою Седлецькою й низкою інших медіа через її пост у соцмережі Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го — у день підпалу автомобіля редакції «Схем». Тоді Седлецька написала про негативне ставлення Портнова до редакції проєкту «Схем», зокрема про те, що він оприлюднив особисті дані членів команди, зокрема номерні знаки автомобіля, який підпалили. Напередодні підпалу Портнов публічно погрожував «навчально-виховними заходами» редакції.

Що передувало

Портнов 1 листопада 2019 року оприлюднив особисті дані водіїв журналістів проєкту «Схеми» (дані паспорта, ідентифікаційний код, адресу прописки та номери авто). Водії подали позови із вимогою видалити персональні дані та виплатити моральну компенсацію, але суд відмовив. Однак, 22 червня 2022 року Верховний суд скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

У квітні 2023 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова у справі про захист його честі, гідності та репутації, рішення якого оголосив суддя Олексій Соколов. Тоді суд зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати інформацію, поширену в пості. Рішення суду також стосувалося низки українських медіа, які передрукували допис.

Адвокати Седлецької подали апеляційну скаргу на це судове рішення. Розгляд справи у першій інстанції тривав 2,5 роки, за цей період по суті відбулося три засідання.

17 серпня 2020 року підпалили автомобіль водія проєкту «Схем» Бориса Мазури. 26 серпня того року поліція затримала і оголосила підозру у підпалі виконавцю Кирилу Баріхашвілі. Однак згодом суд закрив справу через порушення строків досудового розслідування.

Апеляційний суд повернув справу на повторний розгляд. Згодом окремі провадження розпочали і по двом іншим обвинуваченим у підпалі – співвиконавцям Юрію Проценку та Дмитру Ободовському. Наразі триває судовий розгляд. Правоохоронці не встановили замовника підпалу.

Андрій Портнов

Портнов працював у Адміністрації президента Януковича з 2011 до 2014 рік. Він активно виступав проти Майдану і незабаром утік у Росію, а звідти переїхав до Австрії. З 2014 по 2015 рік Портнов перебував у списку санкцій ЄС щодо осіб, причетних до присвоєння держкоштів та порушень прав людини.

Портнов виступав за амністію бійців «Беркута», а також погрожував журналістам та активістам. У 2018 році щодо портнова СБУ відкрила справу про держзраду, за що на службу подали до суду.

У грудні 2021 року США ввели проти портнова санкції.