Німеччина виділяє €400 мільйонів на військову підтримку України

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Бундестаг вирішив збільшити фінансування військової підтримки України на близько €400 мільйонів. Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини для Збройних сил України.

Про це повідомив німецький уряд.

Крім того, Німеччина виділить додаткові €170 мільйонів у короткостроковій перспективі на відновлення української енергетики.

Нову допомогу для України Німеччина оголосила вчора, 25 вересня, під час другої зустрічі учасників Українського договору на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Учасники підтвердили свою солідарність з Україною у війні з Росією та рішучість продовжувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку стільки, скільки це буде необхідно.

У рамках засідання учасники ухвалили спільну декларацію G7 та інших учасників Договору про підтримку економічного відновлення та реконструкції України. Це вкотре підтверджує бажання союзників допомагати відбудовувати Україну.

Так, партнери знову зобов’язалися виконати свою обіцянку на саміті G7 про надання Києву близько $50 мільярдів до кінця року.