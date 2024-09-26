Республіканці в Конгресі США розслідують візит Зеленського до Пенсильванії

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Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод з виробництва боєприпасів. Вони підозрюють «зловживання урядовими ресурсами» та втручання у президентські вибори.

Про це йдеться на сайті комітету з нагляду і підзвітності Палати представників.

Під час свого візиту до США, а саме 23 вересня, президент Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, який виготовляє 155-мм артилерійські боєприпаси для української армії. Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер підозрює, що поїздку нібито профінансували коштом американських платників податків.

Також Комар припускає, що сам візит Зеленського на завод нібито сприяв агітації за кандидатку в президенти США від демократів Камалу Гарріс. Тому Комер вимагає документи від Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції для розслідування можливого зловживання ресурсами адміністрації Байдена — Гарріс.

«Комітет прагне зрозуміти обставини, які спонукали, і будь-які факти, які могли б виправдати адміністрацію Байдена — Гарріс перевезти президента Зеленського літаком Міністерства ВПС до Пенсильванії», — йдеться в листі.

Республіканці також згадали інтервʼю, в якому Зеленський розкритикував Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса, що, на їхню думку, можна вважати втручанням у президентські вибори США. Вони вважають, що це могло сприяти політичній вигоді для віцепрезидентки Камали Гарріс.