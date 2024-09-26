Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з Росією

Новини

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, бо той відмовляється від угоди з Росією і нібито робить «наклепи» на Трампа.

Про це передає Bloomberg.

«Президент України перебуває в нашій країні, він висловлює невеликі неприємні наклепи на адресу вашого улюбленого президента — мене», — заявив Трамп на передвиборчому мітингу в Мінт-Гілл, штат Північна Кароліна.

Також він додав, що США «надають мільярди доларів» людині, яка відмовляється укладати угоду з Росією.

У Bloomberg наголошують, що ці коментарі Дональда Трампа були одними з найжорсткіших публічних заяв, які він робив щодо повномасштабної війни й українського президента.

Джерела видання кажуть, що те, як Володимир Зеленський почав свою поїздку до США, роздратувало прихильників Трампа. Спочатку Зеленський заїхав на завод з виготовлення артилерійських снарядів у рідному місті президента США Джо Байдена в штаті Пенсильванія, де був присутній губернатор штату від Демократичної партії, прихильник кандидатки у президенти від демократів Камали Гарріс.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який повʼязаний з Трампом, вимагає звільнити посла України у Штатах Оксану Маркарову — мовляв, через ненадійність і неефективність. Причиною цьому став візит Зеленського на завод у Пенсильванії. Джонсон назвав це «партизанською кампанією».

Потім Зеленський дав інтерв’ю журналу The New Yorker, у якому поставив під сумнів обіцянки Трампа провести переговори про швидке припинення війни в разі його перемоги на виборах. Разом з тим Зеленський хотів представити Трампу та його команді план перемоги, але ті відмовилися.

Президент України казав журналістам, що український план перемоги спрямований на посилення позиції країни для майбутніх дипломатичних переговорів з Росією. Київ вважає, що припинення вогню без чітких гарантій дасть Путіну можливість знову атакувати Україну після переозброєння.

Тим часом Дональд Трамп неодноразово обіцяв припинити війну шляхом переговорів, але ніколи не казав, як саме це буде. Розповідав лише, що планує зателефонувати Путіну і Зеленському. Також він неодноразово заявляв, що американська допомога США Україні — це марна трата грошей, і відмовлявся сказати, що хоче перемоги України.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни.

Видання Boomberg з посиланням на джерела писало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС, та інші економічні й безпекові домовленості.

26 вересня Зеленський приїхав до США на засідання Генеральної асамблеї ООН. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить план перемоги. Також він зустрінеться з віцепрезиденткою, кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс.