Сухопутні війська уточнили «деякі питання» призову. Нардеп Гончаренко писав про зупинку мобілізації обмежено придатних до 25 років

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Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко 23 вересня написав, що призов обмежено придатних чоловіків 18—25 років зупинили. У Сухопутних військах 25 вересня, реагуючи на його слова, заявили про уточнення «деяких питань щодо призову за мобілізацією», але не конкретизували, про які саме зміни йдеться.

Гончаренко послався на директиву Командування Сухопутних військ на Оперативні командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024.

За його словами, згідно з директивою призов обмежено придатних з 18 до 25 років тепер можливий лише за письмовою згодою.

«Ця директива через Оперативні командування вже надійшла до обласних і районних ТЦК. Демобілізації вже мобілізованих не має», — зазначив він.

Окремо він уточнив, що ця ж директива передбачає, що чоловіки віком 50—60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

У Сухопутних військах підтвердили, що уточнили «деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій».

«Зазначені рішення, прийняті в тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку і доведені до визначених військових частин для службового користування», — йдеться в повідомленні.

Водночас там уточнили, що обмежені в коментуванні подібних питань, адже вільний доступ до інформації про комплектування підрозділів може допомогти росіянами краще оцінити ресурси та плани Сил оборони.

«Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора», — резюмували в Сухопутних військах.

Чому це важливо

В Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не закінчували військову кафедру.

Однак під час постановки на військовий облік деякі чоловіки за станом здоровʼя отримували статус «непридатних у мирний час, але обмежено придатних у військовий». Таких чоловіків переводили з категорії «призовники» в категорію «військовозобовʼязані». Тому під час воєнного стану вони почали підпадати під мобілізацію, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.

3 вересня парламент підтримав у першому читанні звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Документ ще мають проголосувати в другому читанні, а потім передати на підпис президенту.