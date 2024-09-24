Швеція звинувачує Іран у закликах до помсти після спалення Корану у 2023 році

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Прокура Швеції звинуватила розвідку Ірану у зламі оператора у 2023 році для надсилання повідомлень, у яких закликали людей помститися протестувальникам, які спалили копії Корану того ж року.

Про це пише The Guardian.

Прокуратура Швеції заявила у вівторок, що влітку 2023 року надіслали 15 тисяч повідомлень із «закликами до помсти». Їхньою метою було розколоти шведське суспільство. У Швеції кажуть, що хакерська група Anzu Team діяла «від імені Іранської революційної гвардії, щоб провести кампанію впливу».

Що передувало

Демонстранти палили примірники Корану у Швеції та в сусідній Данії. Катар, Йорданія, Марокко, Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Іран і Ємен заявили у відповідь протести. В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції, а таліби заборонили будь-яку діяльність Швеції в Афганістані.

1 серпня 2023 року шведські медіа повідомили, що велика кількість людей отримали текстові повідомлення із закликами помститися людям, які спалили священну книгу мусульман.

За словами прокурорів, розслідування встановило, що за цією операцією нібито стояла група під назвою Anzu Team. Вони сказали, що розслідування закрили через малу імовірність що підозрюваних вдасться притягнути до відповідальності.

Напруга у відносинах між Швецією та кількома країнами Близького Сходу зросла через протести влітку 2023 року. Іракські протестувальники двічі штурмували посольство Швеції в Багдаді в липні того ж року.

Відносини Швеції та Ірану були особливо напруженими в останні роки. Однією з головних причин став арешт у Швеції та засудження колишнього службовця іранської в’язниці Хаміда Нурі. Нурі заарештували в аеропорту Стокгольма в листопаді 2019 року і засудили до довічного увʼязнення в липні 2022 року за участь у масових вбивствах в іранських вʼязницях у 1988 році.У червні країни оголосили про обмін ув’язненими, під час якого Нурі зільнили в обмін на дипломата Європейського Союзу Йохана Флодеруса та Саїда Азізі, громадянина Швеції, заарештованого в Ірані в листопаді 2023 року.