Трамп каже, що Зеленський хоче перемоги Гарріс на виборах президента США

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче перемоги кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс на виборах.

Про це Трамп сказав під час передвиборчої кампанії в Пенсільванії, передає Reuters.

«Він так хоче, щоб вони виграли ці вибори, але я б вчинив по-іншому — я буду мирно працювати», — додав політик.

Команди Зеленського і Гарріс поки що не відреагували на слова Трампа, а Трамп не розповів подробиць свого «мирного плану» щодо війни в Україні. Однак повторив, що в разі своєї перемоги на виборах президента він зателефонує Путіну Зеленському та закликатиме їх укласти мирну угоду.

Володимир Зеленський наразі перебуває у США і планує зустрітися з президентом США Джо Байденом, Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, але за словами людей, близьких до Трампа, зустріч ще не призначена.

На цих зустрічах український президент має представити план перемоги, який передбачає гарантії безпеки та надання сучасного озброєння. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що американська допомога США Україні — це марна трата грошей, і відмовлявся сказати, що хоче перемоги України.

На мітингу в Пенсільванії Трамп назвав Зеленського «найбільшим комівояжером в історії», бо той нібито завжди їде зі Штатів зі $60 мільярдами. Імовірно, він має на увазі пакет допомоги Україні на $61 мільярд, який США одноразово ухвалили у квітні 2024 року.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск з боку лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.