Данія виділяє Україні €16 мільйонів для відновлення енергетики
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Уряд Данії виділить 130 мільйонів данських крон (понад €16 мільйонів) на підтримку енергетичної системи України.
Про це оголосив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард під час зустрічі в межах робочої групи країн G7 з питань енергетичної безпеки України.
Це один із найбільших внесків Данії у підтримку енергетики України. Серед іншого, кошти виділять на закупівлю обладнання та запасних частин для нього.
«Ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергетична система була якомога міцнішою», — заявив Ларс Аагаард.
З березня 2024 року Росія знищила близько 80% енергетичної інфраструктури України, за винятком атомних електростанцій. Влітку атаки призвели до масованих відключень світла.
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