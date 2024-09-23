Міндовкілля: річка Десна стала чистішою, але в Сеймі — повторне забруднення води

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Pixabay / Александр Красовский

Ситуація із забрудненням річки Десна, яка є лівою притокою Дніпра, стабілізувалася. Водночас річкою Сейм, яка впадає в Десну, рухається повторне забруднення.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля.

За даними відомства, на всій протяжності Десни в Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні ще лишається осад темного кольору, однак неприємний запах і мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення в Київській області не фіксується.

Щодо річки Сейм, то там помітили повторне забруднення, яке продовжує рухатися по руслу.

Покращення фіксується в селі Чумакове на Сумщині — вода стала прозоріша, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями — сіруватий.

У селах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчиненого кисню немає.

У місті Батурин на Чернігівщині є потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму в 1,1 раза.

Що передувало

Про забруднення Десни стало відомо з кінця серпня. У річці масово гинула риба, а вода стала чорною. Забруднення почалося з річки Сейм, що є лівою притокою Десни й протікає, зокрема, Курською областю РФ, де тривають бойові дії.

10 вересня премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що річку Сейм забруднили викиди з російського цукрового заводу.

У Міндовкілля 11 вересня казали, що забруднення річок Сейм і Десна призвели до 405 мільйонів гривень збитків. На їхнє повне відновлення знадобиться близько двох років.