У Франції призначили новий уряд після рекордного перехідного періоду

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Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє представив свій новий уряд, завершивши рекордно довгий двомісячний перехідний період, який політично паралізував Францію.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Президент Франції Емманюель Макрон призначив правоцентристського політика Мішеля Барньє премʼєром 5 вересня. Зараз він сформував кабінет міністрів, який політичні оглядачі називають «найбільш правим» за понад десять років, передає Politico.

До складу нового уряду ввійшли представники попереднього кабінету, новачки-консерватори і центристи. Один з них — відомий своєю жорсткою позицією щодо імміграції консерватор Бруно Ретайло на посаді міністра внутрішніх справ.

Новим міністром закордонних справ став Жан-Ноель Барро, що є членом Центристського демократичного руху, який підтримує президента Макрона. Раніше він обіймав посаду міністра-делегата з європейських справ Франції. Жан-Ноель Барро висловлювався на підтримку України у війні.

На посаді міністра Збройних сил Франції залишився Себастьян Лекорню.

У заяві канцелярія премʼєр-міністра наголосила, що новий уряд ставить у пріоритет покращення рівня життя французів, гарантування безпеки та контроль імміграції, підвищення економічної привабливості Франції, захист навколишнього середовища і стримування французького боргу.

Що передувало

У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.

На дострокових виборах перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона, а на третьому — «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен.

Попередній премʼєр Франції Габріель Атталь ще 8 липня подав у відставку. Тоді Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду. Уже з 16 липня, з другої спроби, президент прийняв його відставку.