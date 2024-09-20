Росіяни вдарили по Одесі та пошкодили цивільне судно, четверо людей поранені

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Російські війська 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджень зазнала припортова та цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Попередньо, місто атакували ракетою «Іскандер-М». Її уламки також пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

Унаслідок удару четверо цивільних поранені, їм надають необхідну допомогу.

Про вибухи в міста близько 14:00 повідомив мер Геннадій Труханов. А за кілька хвилин до цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня.