Росіяни вдарили по Одесі та пошкодили цивільне судно, четверо людей поранені
- Автор:
- Оля Березюк
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Російські війська 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджень зазнала припортова та цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Попередньо, місто атакували ракетою «Іскандер-М». Її уламки також пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.
Унаслідок удару четверо цивільних поранені, їм надають необхідну допомогу.
Про вибухи в міста близько 14:00 повідомив мер Геннадій Труханов. А за кілька хвилин до цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня.
- Росіяни регулярно атакують припортову інфраструктуру в Одеській області, часто під атаки потрапляють цивільні судна. Востаннє таке сталось 12 вересня — тоді росіяни вдарили по цивільному судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі.