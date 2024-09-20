The Guardian: Росія знала про наступ на Курщину за кілька місяців до нього

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The New York Times

Російські військові протягом кількох місяців готувалися до можливого наступу України в Курській області.

Про це йдеться в документах, які українська армія отримала на захоплених територіях Курщини. З ними ознайомилось британське видання The Guardian.

Документи належать російському Міністерству внутрішніх справ, Федеральній службі безпеки та військовим — їх захопили під час рейду українських спецпризначенців на російську територію. The Guardian зазначає, що отримало їх від українських військових і не може незалежно підтвердити, чи вони справжні.

Переважно це документи з підрозділів 488 гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ, який перший узяв на себе удар українських військ. Найперші записи датовані кінцем 2023 року, а найновіші — лише за шість тижнів до того, як Україна почала вторгнення в Курську область.

Український наступ

У російських документах попередження про український наступ на Курщину зʼявляються за кілька місяців до його початку.

У повідомленні від 4 січня 2024 року йшлося про «можливість прориву на державному кордоні» з боку України. Тож російським військовим наказали посилити навчання для підготовки до відбиття будь-якого нападу.

З 19 лютого російські військові припускали, що ЗСУ спробують прорватися на глибину до 80 кілометрів з території Сумської області. А в середині березня прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборону та «організувати додаткові навчання щодо правильної організації оборони».

Уже в середині червня російським військовим надали конкретне попередження про українські плани в напрямку міста Суджі, що таки здійснилися в серпні. У документі також йшлося про плани ЗСУ знищити всі мости через річку Сейм, аби перебити лінії постачання для російської армії, що теж зрештою сталося. У червневому документі скаржаться, що російські частини, дислоковані на прикордонні, укомплектовані лише на 60—70% і в основному складаються з резервістів зі слабкою підготовкою.

Коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, багато російських солдатів залишили свої позиції — і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу, де жило близько 5 тисяч людей. Один з неназваних українських спецпризначенців сказав: «Росіяни втекли, навіть не евакуювавшись і не знищивши свої документи».

Документи дають уявлення про тактику Росії за останній рік. Також зазначають про високий рівень самогубств у підрозділах і депресії у російських військових, повʼязаних з їхньою службою в армії.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² і 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон понад 600 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області приблизно 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.