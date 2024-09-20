«Це неможливо». У ЄС не повертатимуть чоловіків мобілізаційного віку до України

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Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що країни Європейського Союзу примусово не повертатимуть військовозобовʼязаних чоловіків до України.

Про це Йоганссон сказала в інтервʼю «Радіо Свобода».

За її словами, неможливо застосувати диференційований підхід до українських біженців — за статтю, віком або статусом військовозобов’язаного, це суперечить Директиві про тимчасовий захист. Вона наголосила, що нікого «не видворятимуть» з території Євросоюзу примусово.

«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС», — наголосила єврокомісарка.