Apple знову загрожує штраф за невиконання антимонопольного законодавства ЄС
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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CHONG JUN LIANG
Європейський Союз вимагатиме від американської компанії Apple відкрити операційну систему iPhone та iPad для інших розробників. Інакше компанія отримає значні штрафи за порушення основних цифрових антимонопольних правил.
Про це пише Bloomberg.
ЄС вважає, що закон «Про цифрові ринки» (DMA) передбачає, що Apple повинна дотримуватися суворих нових правил. Ідеться про те, що операційні системи мають повністю бути сумісними з іншими технологіями. Брюссель хоче змусити Apple переробити свої сервіси, щоб дозволити іншим компаніям отримати доступ до операційної системи iPhone та iPad.
Основною ціллю DMA є те, щоб інші розробники могли отримати доступ до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та платіжний чип.
Компанія заявила, що створила для розробників механізми доступу до операційних систем iPhone та iPad, але при цьому захистила безпеку користувачів.
На виконання всіх вимог ЄС дав Apple шість місяців. Якщо Apple не виконає вимоги, ЄС може почати офіційне антимонопольне розслідування. Тоді Apple зобовʼяжуть сплатити штраф у розмірі до 10% від загального світового річного обороту компанії.
- У 2022 році, після двох років розслідування, Брюссель визнав: порушенням антимонопольного законодавста є те, що технологія NFC на iPhone закрита для будь-яких сторонніх сервісів, крім Apple Pay. У липні техногігант Apple на вимогу європейських регуляторів надав конкурентам доступ до технології безконтактних платежів на iPhone.
- Apple дозволив користувачам у Європейському Союзі завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore. Таке рішення ухвалили через закон ЄС про цифрові ринки.
- У червні Apple стала першою компанією, яка зіткнулася зі звинуваченнями відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки. А в березні її оштрафували на рекордну суму €1,8 мільярда за обмеження щодо Spotify. Apple цей штраф оскаржує.