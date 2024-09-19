Іран надсилав украдені передвиборчі матеріали Трампа команді Джо Байдена

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Іранські хакери надіслали електронні листи з викраденими матеріалами передвиборчої кампанії кандидата в президенти США, експрезидента Дональда Трампа людям із передвиборчого штабу президента Джо Байдена. Це було частиною зусиль Тегерану щодо впливу на вибори у Штатах.

Про це повідомляє Reuters.

«Крім того, з червня іранські зловмисники надсилали вкрадені непублічні матеріали, пов’язані з кампанією Трампа, американським медійним організаціям, ФБР і ЦРУ. Ця зловмисна кіберактивність є останнім прикладом багатобічного підходу Ірану до розпалювання розбрату та підриву довіри до нашого виборчого процесу», — спільно заявили американські відомства.

Натомість Іран заперечує втручання у справи США. У середу постійне представництво країни при ООН у Нью-Йорку заявило, що останні звинувачення США є «фундаментально необґрунтованими та абсолютно неприйнятними». У ньому додається: «Іран не має ані мотивів, ані намірів втручатися у вибори в США».

Наприкінці червня та на початку липня зловмисники розіслали електронні листи людям із кампанії Байдена, які містили уривок тексту з викраденого матеріалу кампанії Трампа.

21 липня Байден вибув з президентських перегонів і його замінила віцепрезидентка Камала Гарріс як кандидат від Демократичної партії.

Представники кампанії Трампа заявили, що як Байден, так і Гарріс повинні зізнатися, чи використовували вони викрадений матеріал, щоб «зашкодити» Трампу. Пізніше на мітингу експрезидент заявив про спробу втручання Ірану у вибори в США, зазначивши, що представники цієї держави зламали бази його передвиборчої кампанії, аби «допомогти демократам».

«Нам невідомо про те, щоб будь-який матеріал надсилали безпосередньо до передвиборчого штабу. Кілька людей націлилися на їхні особисті електронні листи, що було схоже на спам або спробу фішингу», — сказав представник кампанії Гарріс після заяви американських агентств.

Тегеран також стверджує, що Вашингтон втручався в його справи протягом десятиліть, починаючи від державного перевороту в 1953 році і закінчуючи вбивством іранського військового командувача Касема Сулеймані в 2020 році.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.