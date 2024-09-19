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Facebook / «Бабель»

Народну депутатку Марʼяну Безуглу звільнили з посади заступника голови комітету з питань оборони. Натомість її перевели до комітету з питань зовнішньої політики.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За були 252 нардепи.

Безугла після звільнення написала, що «її боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру».

Марʼяна Безугла Facebook / «Бабель»

У липні Безугла вийшла з фракції «Слуга народу». Вона була незадоволена роботою комітету з питань нацбезпеки і писала, що вихід з фракції стався на тлі «відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію», після чого її «атакували члени «рідної» фракції».

Що передувало

Про намір вийти з партії та фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла заявила ще 11 січня 2024 року. Тоді вона зазначила, що «слабка фракція та партія у війну їй не потрібні».

Це трапилось на тлі скандалу, повʼязаного з дописами Безуглої у Facebook, які стосувалися колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (нардепка, зокрема, писала, що Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти»). Безуглу також хотіли відкликати з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

6 лютого Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу» — заяву на вихід задовольнила голова партії Олена Шуляк.