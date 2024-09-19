Нардепа Андрія Одарченка оголосили в міжнародний розшук — раніше він міг втекти за кордон

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Народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, оголосили в міжнародний розшук. Напередодні стало відомо, що він міг незаконно виїхати за кордон.

Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду.

За даними Національного антикорупційного бюро України, «мерседес» депутата на місці, але в квартирі живе водій. Той пояснив, що з 17 вересня Одарченка вдома немає, де він — не знає, депутат на звʼязок не виходить.

За даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав. Хоча НАБУ 18 вересня стверджувало, що нардеп незаконно виїхав з України.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що «вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях». Прокурор припускає, що він використав ці звʼязки, щоб виїхати.

Адвокати Одарченка вважають клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сімʼя Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали би перевірити, чи немає його там.

Перед своїм зникненням Одарченко залишив у машині три свої мобільні телефони і попросив водія поставити їх на зарядку в квартирі. Сказав, що до парламенту добереться сам і після засідання повернеться — однак не повернувся.

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

За даними слідства, нардеп запропонував хабар за ухвалення міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець обіймає посаду ректора (дію контракту вже припинили). Одарченко вказаний ректором Державного біотехнологічного університету.

Уже 22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 мільйонів гривень. А 24 листопада за Одарченка внесли заставу.

Однак 18 вересня 2024 року САП ініціювала оголошення Одарченка в розшук — він нібито незаконно виїхав за кордон через Закарпатську область.

Доповнюється.