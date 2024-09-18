Міжнародна шахова федерація не допустить росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Pxfuel
Міжнародна шахова федерація (FIDE) відхилила пропозицію відновити повні права шахових федерацій Росії та Білорусі.
Про це пише Chessdom з посиланням на джерела.
Таке рішення ухвалили після міжнародного тиску і заклику від Міжнародного олімпійського комітету.
Однак тепер вони пропонують, щоб FIDE проконсультувалася з МОК і дозволила зняти обмеження з російських шахістів з інвалідністю та юніорських команд — зараз усі російські та білоруські шахісти можуть виступати в турнірах тільки під нейтральним прапором FIDE.
- 21—22 вересня в Будапешті пройде асамблея, на якій мали розглянути пропозицію Федерації шахів Киргизстану щодо повернення Росії та Білорусі до змагань під своїми прапорами. Також РФ і Білорусь хотіли повернути право проводити міжнародні турніри під егідою FIDE на своїй території.
- Україна зверталась до FIDE із закликом не відновлювати права російських і білоруських шахових федерацій.