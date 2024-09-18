В ЄС магазин ігор Epic Games Store став доступним для iPad

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Магазин Epic Games Store зʼявився на iPad для користувачів з Європейського Союзу, завдяки чому такі ігри, як Fortnite та Fall Guys, стали доступними для гри з цього пристрою.

Про це повідомляє The Verge.

Запуск відбувся в рамках оновлення iPadOS 18, яке вийшло в понеділок і дозволяє користувачам з ЄС завантажувати додатки зі сторонніх магазинів додатків на iPad.

Крім Epic Games Store, на iPad також доступний інший сторонній магазин — AltStore PAL, який дозволяє завантажувати, зокрема, емулятор ретроігор Delta.

Суди Epic Games з Apple

Рішення про запуск цього магазину ухвалили після чотирьох років судів. Процес почався у 2020 році, коли Epic Games додала в гру Fortnite свою власну систему оплати в обхід магазинів App Store.

Під час таких платежів безпосередньо в ціну закладалася знижка 20%, а під час оплати через App Store дисконт не надавався. Epic Games пояснила це рішення тим, що магазини застосунків від Apple мали вбудовану комісію для програм не свого виробництва. При цьому Apple не дозволяла ставити на свої пристрої сторонні магазини застосунків, у яких би цієї націнки не було.

У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Epic Games подала кілька позовів, а розробники Fortnite запустили проти Apple медіакампанію #FreeFortnite, у межах якої закликали своїх гравців вимагати компенсацію, якщо вони втратять доступ до гри зі своїх гаджетів.

У 2023 році в ЄС набув чинності закон про цифрові ринки, спрямований на боротьбу з монополією. Ухвалення цього закону змусило Apple дозволити користувачам у ЄС завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів. Після цього у 2024 році Epic Games запустила свій мобільний магазин ігор, тож тепер користувачі iOS знову можуть грати в Fortnite, однак лише в ЄС.