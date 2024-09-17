Верховна Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д про збільшення податків. За проголосував 241 нардеп.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

авансові внески на АЗС;

встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;

підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

(для економічного бронювання); 50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.