Новини

Верховна Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д про збільшення податків. За проголосував 241 нардеп.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає:

Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.