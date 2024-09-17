Урсула фон дер Ляєн представила всіх кандидатів у єврокомісари

Новини

Reuters / «Бабель»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила остаточний перелік кандидатів на посади єврокомісарів.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

На посаду головної дипломатки ЄС претендує колишня премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас. За час її премʼєрства Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти повномасштабної агресії Росії й трималася твердої антикремлівської позиції. Зокрема, від 2022 року Естонія надала військової допомоги Києву на суму понад €500 мільйонів, або близько 1,4% свого ВВП.

Представниця Словенії Марта Кос може стати комісаркою з розширення ЄС і додатково відповідати за відновлення України, зазначає Euronews. Раніше за розширення відповідав представник Угорщини Олівер Варгеї, але через позицію країни щодо України йому вирішили дати іншу посаду в ЄК — тепер він претендує на посаду комісара з питань охорони здоровʼя та добробуту тварин.

Серед інших кандидатур:

Австрія — Магнус Бруннер — комісар з питань внутрішніх справ та міграції;

Бельгія — Хаджа Лахбіб — комісар з питань готовності та управління кризовими ситуаціями;

Болгарія — Катерина Захарʼєва — комісар з питань стартапів, досліджень та інновацій;

Хорватія — Дубравка Шуіца — комісар з питань Середземноморʼя;

Кіпр — Костас Кадіс — комісар з питань рибальства та океанів;

Чехія — Йозеф Сікела — комісар з питань міжнародного партнерства;

Данія — Дан Йоргенсен — комісар з питань енергетики та житлово-комунального господарства;

Фінляндія — Хенна Вірккунен — виконавчий віцепрезидент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, комісар з питань цифрових та прикордонних технологій;

Франція — Стефан Сежурне — виконавчий віцепрезидент з питань процвітання та промислової стратегії, комісар з питань промисловості, малих і середніх підприємств та єдиного ринку;

Греція — Апостолос Ціцікостас — комісар з питань сталого транспорту та туризму;

Ірландія — Майкл МакГрат — комісар з питань демократії, правосуддя та верховенства права;

Італія — Раффаеле Фітто — виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості та реформ, комісар з питань політики згуртованості, регіонального розвитку та міст;

Латвія — Валдіс Домбровскіс — комісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення;

Литва — Андрюс Кубілюс — комісар з питань оборони та космосу;

Люксембург — Крістоф Хансен — комісар з питань сільського господарства та продовольства;

Мальта — Гленн Мікаллеф — комісар з питань справедливості між поколіннями, культури, молоді та спорту;

Нідерланди — Вопке Хукстра — комісар з питань клімату, чистого зростання та нульового забруднення, також відповідає за оподаткування;

Польща — Пьотр Серафін — комісар з питань бюджету, боротьби з шахрайством та державного управління;

Португалія — Марія Луїс Альбуркерке — комісар з питань фінансових послуг та Союзу заощаджень та інвестицій;

Румунія — Роксана Мінзату — виконавчий віцепрезидент з питань людей, навичок та готовності, комісар з питань навичок, освіти, якісних робочих місць та соціальних прав;

Словаччина — Марош Шефчович — комісар з питань торгівлі та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості;

Іспанія — Тереза Рібера — виконавчий віцепрезидент з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу, комісар з питань конкуренції;

Швеція — Джессіка Росуолл — комісар з питань навколишнього середовища, водної стійкості та конкурентоспроможної циркулярної економіки.

З 27 єврокомісарів 11 посад можуть обійняти жінки. При цьому серед виконавчих віцепрезидентів жінки переважають — чотири проти двох. Фон дер Ляєн тривалий час тиснула на країни ЄС, аби ті висували жінок кандидатками в єврокомісари, оскільки прагнула паритетного представництва жінок і чоловіків у ЄК. Однак у порівнянні з попереднім складом ЄК співвідношення статей не змінилось.

Тепер фон дер Ляєн надішле так звані листи-завдання кожному кандидату, в яких викладе власне бачення їхнього мандата. Після цього всі кандидати повинні пройти юридичну перевірку, співбесіду в парламентських комітетах і голосування для затвердження, перш ніж їх остаточно призначать на нові посади.

Як зазначає Euronews, кандидатів можуть швидко відкинути, якщо вони не зможуть заручитися підтримкою Європарламенту, який є більш політично розколотим, ніж під час попередніх мандатів. Тоді уряди країн ЄС будуть змушені запропонувати альтернативного кандидата.