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Урсула фон дер Ляєн представила всіх кандидатів у єврокомісари

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Reuters / «Бабель»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила остаточний перелік кандидатів на посади єврокомісарів.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

На посаду головної дипломатки ЄС претендує колишня премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас. За час її премʼєрства Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти повномасштабної агресії Росії й трималася твердої антикремлівської позиції. Зокрема, від 2022 року Естонія надала військової допомоги Києву на суму понад €500 мільйонів, або близько 1,4% свого ВВП.

Представниця Словенії Марта Кос може стати комісаркою з розширення ЄС і додатково відповідати за відновлення України, зазначає Euronews. Раніше за розширення відповідав представник Угорщини Олівер Варгеї, але через позицію країни щодо України йому вирішили дати іншу посаду в ЄК — тепер він претендує на посаду комісара з питань охорони здоровʼя та добробуту тварин.

Серед інших кандидатур:

З 27 єврокомісарів 11 посад можуть обійняти жінки. При цьому серед виконавчих віцепрезидентів жінки переважають — чотири проти двох. Фон дер Ляєн тривалий час тиснула на країни ЄС, аби ті висували жінок кандидатками в єврокомісари, оскільки прагнула паритетного представництва жінок і чоловіків у ЄК. Однак у порівнянні з попереднім складом ЄК співвідношення статей не змінилось.

Тепер фон дер Ляєн надішле так звані листи-завдання кожному кандидату, в яких викладе власне бачення їхнього мандата. Після цього всі кандидати повинні пройти юридичну перевірку, співбесіду в парламентських комітетах і голосування для затвердження, перш ніж їх остаточно призначать на нові посади.

Як зазначає Euronews, кандидатів можуть швидко відкинути, якщо вони не зможуть заручитися підтримкою Європарламенту, який є більш політично розколотим, ніж під час попередніх мандатів. Тоді уряди країн ЄС будуть змушені запропонувати альтернативного кандидата.