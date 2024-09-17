У Пуерто-Рико друкують корали на 3D-принтерах — рятують рифи

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На острові Пуерто-Рико (США), де після урагану 2017 року майже не залишилося коралових рифів, морські біологи вирішили їх відтворити за допомогою 3D-принтерів.

Про це повідомляє El Pais.

Біологи встановлюють тисячі штучних коралів, виготовлених з кукурудзяного крохмалю за допомогою 3D-принтерів, щоб відновити рифи. Вже встановили понад 10 000 штучних коралів навколо Кулебри, острова в архіпелазі, де коралове життя знищили урагани «Ірма» та «Марія» у 2017 році.

До урагану біозахисні організації виростили і пересадили на рифи 75 000 коралів. Під час урагану сильні течії знищили ці зусилля. Тоді від цієї ініціативи залишилося лише 200 коралів — з 18 коралових ферм і розплідників не вижив жоден.

Для надрукованих коралів вчені використовують рожеві та помаранчеві кольори, а також неоновий зелений. Принтер також дозволив прикрасити риф синім, жовтим і яскраво-білим кольорами, які зазвичай не зустрічаються на природних рифах. Надруковані корали не перевищують 60 сантиметрів.

Товариство морського середовища

Природні корали лише за рік виростають достатньо великими, щоб стати придатним середовищем існування для морських мешканців. Штучне відновлення рифу є швидшим — головний дослідник проєкту Самуель Сулейман Рамос каже, що біорізноманіття рифу вже збільшилося.На це вплинули і кольори коралів — яскраві корали викликали цікавість у риб і збільшили їхню кількість у двічі.

Як виникла ідея

Окрім урагану у 2017 році, корали також постійно страждають від глобального потепління та людського фактора, зокрема, коли поблизу них пропливають на човнах або гідроциклах. Також постійною проблемою для коралів у Пуерто-Ріко є забудова узбережжя та приватизація пляжів, які лише погіршують шкідливі умови в морському середовищі архіпелагу.

Тому ідея відновити рифи Пуерто-Ріко за допомогою 3D-принтерів зʼявилася, коли студентка Меркадо Моліна запропонувала таку концепцію для своєї дисертаційної роботи. За цю ідею вона отримала нагороду від Асоціації морських лабораторій Карибського басейну в Мексиці у 2017 році, за кілька місяців до урагану «Марія». Через два роки Меркадо Моліна подала пропозицію з попередніми результатами до Національного фонду рибних ресурсів і дикої природи, і отримала грант від американської агенції для початку проєкту. На запуск проєкту вплинула пандемія Covid-19.

Товариство морського середовища

Лише у 2021 році команда розпочала реалізацію проєкту на узбережжі Кулебри. Проєкт привернув увагу приватних компаній, які також захотіли долучитися до співпраці — або фінансово, або робочою силою та принтерами. До ініціативи також долучилося американське агентство з дослідження космосу та аеронавтики (NASA).

За три роки у проєкт надійшло 1,6 мільйона від Національного фонду риби та дикої природи, а не від місцевого уряду Пуерто-Ріко. Морські біологи кажуть, що місцева влада має більше звертати уваги на такі проблеми.

Ураган «Марія» 2017 року

Ураган «Марія» спустошив північно-східну частину Карибського басейну у вересні 2017 року, зокрема Домініку, Сент-Круа та Пуерто-Рико. За даними науковців Гарвардського університету, ураган «Марія» вбив у Пуерто-Рико 4,6 тисячі людей. Його вважають найгіршим стихійним лихом в історії, яке вплинуло на ці острови — він став найсмертоноснішим ураганом в Атлантиці з 1998 року.