Ілон Маск пожартував про замах на Байдена і Гарріс. У Білому домі його розкритикували

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Getty Images / «Бабель»

Американський мільярдер Ілон Маск після нового замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа запитав, чому ніхто не намагається вбити президента Джо Байдена або Камалу Гарріс. У Білому домі його слова назвали безвідповідальними.

Про це пише Axios.

У своїй соцмережі Х Маск написав: «І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу». Після цього користувачі закликали його видалити публікацію, але він сказав, що «Ніхто навіть не намагався це [замах] зробити, і ніхто не буде».

Згодом Маск таки видалив твіт — і написав, що це жарт:

«Виявляється, що жарти є набагато менш смішними, якщо люди не знають контексту, а сприймають їх буквально», — зазначив Маск.

Але в Білому домі слова Маска розкритикували, назвавши його дії безвідповідальними.

«У нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству, ми всі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не призвів до ще більшого насильства. Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи жартувати над ним. Це безповідальна риторика», — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Замах на Трампа

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Чоловік утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру та поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там прождав близько 12 годин.

У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні. Зараз Раута звинувачують у володінні вогнепальною зброєю засудженим злочинцем і володінні вогнепальною зброєю зі знищеним серійним номером.